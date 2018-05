Campos diz que chegou hora de 'começar capítulo maior' O agora ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), publicou nesta sexta-feira no Facebook uma carta de despedida aos seus conterrâneos. No texto, o provável candidato à Presidência da República ressalta os feitos do seu governo no Estado e diz que "chegou a hora de começar um capítulo ainda maior".