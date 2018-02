Campos diz não ser possível partidarizar polícias

Campos destacou que defende apuração rigorosa de qualquer denúncia contra qualquer partido. "A sociedade nos ajudou a construir o estado democrático de direito para efetivamente garantir que as instituições funcionem, para dar conta dos desvios de conduta dos gestores nomeados ou eleitos", comentou.

Questionado sobre dificuldades que a presença da ambientalista Marina Silva causaria para a chapa dialogar com o agronegócio, Campos lembrou que o PSB, historicamente, é mais ligado à agricultura familiar, mas destacou a força que a agricultura empresarial tem na geração de empregos, na produção de alimentos e nas exportações. "Como pretender governar o Brasil sem dialogar com esse setor?", perguntou.

A agenda de Campos em Porto Alegre começou com uma visita ao presidente do PPS local, Paulo Odone, e contou com uma pausa para um cafezinho na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Logo depois, o governador falou sobre sua gestão para o Lide-RS Grupo de Líderes Empresariais que congrega dirigentes de empresas com faturamento superior a R$ 100 milhões.