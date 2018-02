Campos diz agora que 'é possível fazer mais e bem-feito'

Campos adotou o mote nos últimos meses, desde que passou a construir sua candidatura contra a reeleição de Dilma. Ao dizer que é possível fazer "mais", ele aponta para uma proposta de avanço sobre as conquistas do governo petista, mas sem ruptura completa com uma gestão que atingiu altos índices de popularidade.

Na propaganda exibida em Goiás, Campos diz também que "o Brasil ainda é muito desigual" e afirma que o PSB tem propostas para desenvolver as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Em junho, o governador pernambucano também vai protagonizar as peças de propaganda de TV do PSB em Minas Gerais, Rio, Espírito Santo e Distrito Federal.

Ontem, Campos disse que mantém com Dilma uma relação de "respeito". "Temos uma relação que é de respeito, mas que nunca foi de subserviência, nem uma relação onde não se pudesse expressar divergências e diferenças", afirmou, um dia após a visita da presidente a seu Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.