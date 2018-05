Campos descansa em praia do litoral pernambucano O pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, descansa, ao lado da família, em uma praia do litoral sul de Pernambuco. Em meio à maratona de mais de 70 compromissos e eventos do seu último mês à frente do governo estadual, ele prometeu para a mulher, Renata, que ficaria uma semana com ela e os filhos antes de botar o pé na pré-campanha e campanha presidencial.