Campos: Derrubada de veto dos royalties era 'inevitável' Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, lamentou a forma como tramitou o projeto de lei da distribuição dos royalties do pré-sal e disse que a derrubada do veto presidencial era inevitável. "Se nós tivéssemos, lá atrás, conversado um pouco mais, poderíamos ter chegado a um acordo que evitasse tamanho desgaste em torno deste tema", disse o governador, segundo o texto divulgado por sua assessoria.