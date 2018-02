Campos deixou legado de ideias importantes, diz Abiplast O presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), José Ricardo Roriz Coelho, divulgou nesta tarde nota lamentando o falecimento do candidato à presidência Eduardo Campos (PSB), a quem classificou de "político dedicado aos seus princípios e coerente com sua orientação partidária."