Campos deixa Planalto após comunicar saída do governo O presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, entregou à presidente Dilma Rousseff, na tarde desta quarta-feira, 18, uma carta aprovada pela Executiva Nacional onde a sigla devolve todos os cargos que ocupa no Executivo. Campos não falou com os jornalistas na saída do Palácio do Planalto.