Campos deixa confirmação sobre candidatura para 2014 O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, não confirmou e também não desmentiu a notícia publicada em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo de que teria assumido sua candidatura à Presidência da República em uma conversa com o governador do Ceará, Cid Gomes, em um encontro na última segunda-feira, 9, em Recife (PE).