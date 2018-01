Campos defende 'punição exemplar' em escândalo no DF O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), defendeu hoje "o máximo de rigor" nas investigações sobre o suposto esquema de corrupção no governo do Distrito Federal e na Câmara Distrital, e "punição exemplar" aos culpados. O deputado distrital Rogério Ulisses, do PSB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, é um dos acusados. Imagens em poder da Polícia Federal (PF), que conduz a Operação Caixa de Pandora, mostram indícios de um esquema de pagamento a políticos, empresários e aliados do governador José Roberto Arruda (DEM), proveniente de propina vinda de empreiteiras e prestadoras de serviço.