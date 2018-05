Campos defende 'blindagem' política da Petrobras

Segundo Campos, a empresa precisa ter regras e não pode "ver o seu planejamento estratégico desrespeitado". "Nem pode ver a sua receita retirada porque o dever na política macroeconômica não foi cumprido", afirmou.

Campos participou ao lado de Marina Silva, sua provável vice, de encontro com economistas para debater o futuro programa econômico que o PSB pretende defender durante as eleições. A reunião-debate contou com a participação de economistas e empresários, entre eles, André Lara Resende, Eduardo Giannotti e Carlos Siqueira. Além disso, estiveram no encontro a socióloga Neca Setúbal e o ex-deputado Maurício Rands, os dois serão os coordenadores do programa econômico do PSB.