Campos critica 'experiências' com partido único

De acordo com Gleisi, o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, que falou do "mau relacionamento" da gestão federal com o campo, deveria olhar ao redor. Campos destacou a necessidade de diálogo diante da preocupação "que está na cabeça de todo brasileiro" com a inflação, com o baixo crescimento, e que isso leve a derreter as conquistas sociais dos últimos anos no mercado de trabalho, da inclusão de tantos.

"Esse é o debate que estamos fazendo, que é um debate tranquilo, que é próprio de uma democracia, onde forças políticas têm o direito de dialogar, de conversar." Ele falou em evento de anúncio de redução do número de secretarias estaduais - de 28 para 21 - na sede provisória do governo de Pernambuco. Perguntado se conseguiu contornar a resistência de empresários do agronegócio, diante da posição da ex-senadora Marina Silva (PSB-AC), Campos respondeu que não se trata de dobrar, nem de convencer, mas de dialogar. "Esse diálogo, eu e Marina decidimos fazer", afirmou.