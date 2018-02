Campos convoca pré-candidatas do PSB

12, em Brasília. O evento será às 18 horas no Hotel Nacional. A informação é do presidente do partido em Mato Grosso do Sul e prefeito de Dourados (MS), Murilo Zauith.

O prefeito deve aproveitar o evento para discutir com Campos o cenário eleitoral em Mato Grosso do Sul no próximo ano. Após ser eleito e reeleito em Dourados com o apoio do PT e do senador Delcídio do Amaral (PT-MS), Zauith admite que o PSB sul-mato-grossense deve seguir as orientações do nacional e não se coligar com o partido da presidente Dilma Rousseff em 2014.

Como Delcídio é um nome praticamente certo para concorrer à sucessão do governador André Puccinelli (PMDB), que encerra o segundo mandato, o PSB avalia uma candidatura própria em Mato Grosso do Sul, ou ainda uma coligação com o PMDB. Campos pediu a Zauith que o futuro do partido no Estado só seja definido a partir de janeiro.