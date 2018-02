Campos concede comenda à sua avó, viúva de Arraes Magdalena Arraes de Alencar, 84 anos, viúva do ex-governador Miguel Arraes, avô do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, foi uma das personalidades agraciadas nesta segunda-feira com a maior comenda do Estado, a medalha da Ordem dos Guararapes. O nome de Magdalena figurou ao lado de 15 personalidades da cultura, arquitetura, medicina, educação, literatura e política. Campos se emocionou ao entregar a medalha à sua "avó do coração", como a chamou, lembrando que aprendeu com ela, ''em momentos desafiadores da vida, a não perder a serenidade nem a coragem de lutar".