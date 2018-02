Campos assistiu ao empate do Brasil na casa do Romário Pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos assistiu ao empate de Brasil e México na casa do deputado federal Romário (PSB-RJ), que deverá disputar uma vaga ao Senado nas eleições de outubro, na Barra da Tijuca, zona oeste. Campos estava com a mulher, Renata, e o filho caçula, Miguel, que nasceu em janeiro.