Campos assistirá ao jogo do Brasil na casa de Romário

Segundo a assessoria de Campos, familiares devem acompanhá-lo para assistir à segunda partida da seleção brasileira na Copa na casa do deputado. Romário, que defendeu a seleção no ano do tetracampeonato, em 1994, hoje é crítico da forma que o País se preparou para receber o Mundial. Em 2012, chegou a dizer que o governo estava "enganando o povo", que o País passaria "vergonha" pela falta de infraestrutura e que os atrasos nas obras levariam "ao maior roubo da história do Brasil".

O senador Aécio Neves, candidato à Presidência pelo PSDB, irá assistir à partida com amigos em Belo Horizonte. De acordo com seus assessores, no entanto, o local não foi definido. Será, provavelmente, em um bar. A presidente Dilma Rousseff deve assistir à partida no Palácio da Alvorada, mas não foram divulgados detalhes, por exemplo, se ela terá companhia no horário do jogo.

Na primeira apresentação da seleção brasileira, contra a Croácia na última quinta-feira, 12, Dilma foi ao Itaquerão, em São Paulo, para a cerimônia de abertura da Copa, onde foi vaiada e hostilizada pela torcida, com xingamentos. Campos assistiu àquela partida no Recife, com a família, e Aécio acompanhou do hospital em Laranjeiras, no Rio, com a mulher, Letícia Weber, que havia dado à luz a Julia e Bernardo. (Colaborou Tânia Monteiro)