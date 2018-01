Campos: 'Arranjo de Brasília não representa a sociedade'

"Tem muita gente mofada que está precisando ir para casa, em Brasília", frisou, ao falar sobre a aliança PSB-Rede, com Marina Silva, com capacidade de renovar e oxigenar a política. "Tem um bocado de gente com cabeça atrasada efetivamente sem compromisso com a ética". Ele disse confiar que "juntos (PSB e Rede) vamos ganhar o ano de 2014, o que vai ser bom para o Brasil e para o Nordeste". E antecipou que, a partir de abril, ele pretende "estar na rua, sem função nenhuma, com o sentimento do povo", quando poderia terminar o seu governo e ocupar um ministério ou se eleger senador com forte apoio.

Campos pregou a união do Nordeste para viabilizar esta mudança e para que a região deixe de ser vista como curral eleitoral. Afirmou que a região precisa de "investimento pesado" e criticou a lentidão de obras como a transposição do Rio São Francisco, que prejudica o Nordeste, assim como a queda no repasse do FPM aos municípios.