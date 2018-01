Campos: acordo de royalty do petróleo é 'grande vitória' O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), afirmou hoje que o acordo sobre os royalties do petróleo, anunciado ontem, é "uma grande vitória" para todo o País. O acordo altera o repasse dos recursos gerados pelos campos do pré-sal, mesmo em áreas já concedidas, beneficiando Estados e municípios não-produtores em detrimento de União e municípios produtores. "Os municípios confrontantes com a produção vão continuar recebendo, mas com uma expectativa de receita menor", minimizou, respondendo à questionamentos sobre os prejuízos destes municípios. "Temos de fazer do pré-sal um fator de unidade brasileira, e não de disputa."