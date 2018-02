Camponeses bloqueiam acesso do Ministério da Agricultura Um grupo de cerca de mil camponeses, ligados à Via Campesina, ao Movimento dos Sem-terra e ao Movimento Camponês Popular, está bloqueando desde as 6 horas desta quinta-feira as entradas principais da sede do Ministério da Agricultura. Para chegar ao local de trabalho, os servidores utilizam o acesso do prédio anexo ao Ministério, cuja entrada está liberada pelos manifestantes.