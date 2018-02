Camponês paraense é encontrado morto Foi encontrado esta semana, em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, o corpo do camponês Luiz Lopes Barros. Pelas características em que estava, acredita-se que tenha sido executado. Ele foi uma das lideranças da ocupação da Fazenda Forkilha, em 2007, quando o governo de Ana Júlia (PT) iniciou a operação "Paz no Campo". Uma nota de repúdio à violência do campo, assinada por diversas instituições, solicita que um advogado acompanhe o caso e que os trabalhadores tenham seus direitos efetivados. O senador José Nery (PSOL) acredita em um conflito com as lideranças no Sul do Pará desde 2007.