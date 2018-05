Camping Digital não é evento de campanha, diz PT-SP

Emídio admitiu, contudo, que o evento pode servir de base para a campanha deste ano. "Pode servir de base para campanha, de base para tudo, não se limita nem à atividade partidária", disse, ao explicar que as oficinas serão úteis para os participantes desenvolverem projetos próprios.

O vereador José Américo, que também participou do anúncio, mencionou a importância "crescente" que a internet ganha nas eleições. "Parte considerável do eleitorado vai tomar a decisão pela internet, alguns apontam que 15% a 20%", disse, argumentando que o poder da internet pode surpreender mas eleições deste ano. Américo destacou, contudo, que o partido "está trabalhando de forma correta" em relação ao Camping Digital, não de forma "doutrinária ou maniqueísta".

Segundo Emídio, o evento tem custo estimado de R$ 300 mil a serem rachados entre PT Estadual e Nacional. O Camping Digital ocorrerá no meio do feriado de Páscoa, de 18 a 20 de abril, em São José dos Campos. Terá oficinas sobre tecnologia, inovação e redes sociais, com palestrantes como Jeferson Monteiro, criador do personagem Dilma Bolada, além dos jornalistas Paulo Henrique Amorim e Franklin Martins - esse segundo que coordena também a pré-campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição do lado de imprensa e mídias sociais.

Aos moldes da Campus Party, o evento será feito para que partidários e simpatizantes do PT possam acampar ao longo dos três dias, em área do Clube Luso Brasileiro. O evento será aberto e gratuito. Além das oficinas e atividades artísticas - haverá show do Racionais MC''s - já têm presença confirmada para uma oficina no sábado à noite quadros do PT, como o ex-ministro e provável candidato ao governo paulista, Alexandre Padilha, o senador Eduardo Suplicy e o presidente nacional do partido, Rui Falcão.