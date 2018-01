Campinas registra caso de dengue hemorrágica A Direção Regional de Saúde (DIR) 12, que compreende Campinas, confirmou hoje o primeiro caso de dengue hemorrágica na cidade, neste ano. A vítima, um rapaz de 22 anos, recebeu tratamento e passa bem. O jovem mora no bairro Campo Belo, onde há maior incidência da doença em Campinas. Há um outro possível caso de dengue hemorrágica na cidade, ainda em investigação. Mas a hipótese está quase descartada, conforme a DIR 12. De acordo com relatório divulgado hoje pelo órgão, 72 novos casos de dengue foram confirmados este ano em Campinas, sendo 21 importados, 48 contraídos no município e três em investigação. Na região, Sumaré registrou nove casos desde o início do ano. Águas de Lindóia, Americana, Jundiaí e Indaiatuba registraram dois casos cada. Há um doente confirmado nas cidades de Artur Nogueira, Cosmópolis e Santa Bárbara D?Oeste. O último caso de dengue hemorrágica em Campinas ocorreu em 2000, dois anos depois de uma epidemia que vitimou perto de mil moradores. A vítima, uma mulher de 50 anos, morreu em decorrência da doença.