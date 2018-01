Campinas apura possível caso de dengue hemorrágica A Vigilância Sanitária de Campinas está investigando uma suspeita de dengue hemorrágica na cidade. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, a vítima, uma mulher que não teve a identidade revelada, passa bem e está em casa, sob cuidados médicos. O resultado do exame deverá ser divulgado amanhã, conforme a assessoria. Desde o início da chamada epidemia de verão, a partir de novembro do ano passado, foram registrados 103 casos da doença em Campinas, sendo 63 no bairro Campo Belo, onde há maior incidência de ocorrências. A Diretoria Regional de Saúde 12, que compreende também Campinas, divulgou hoje um balanço apontando que outras três cidades já registraram dengue este ano. São elas Sumaré, com quatro ocorrências, Indaiatuba e Americana, com uma cada.