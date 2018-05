Campeões de voto, a mesma fórmula

Seis candidatos a prefeito de capitais que disputam a reeleição e que, de acordo com as pesquisas de opinião, despontam como campeões de votos, têm muito em comum, apesar de serem de partidos diferentes. Todos atribuem a popularidade a um coquetel que mistura trabalho junto à comunidade, democratização do orçamento e boa convivência com o governo federal, o que garante os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e grande visibilidade junto aos eleitores. Pelas pesquisas, todos deverão obter mais de dois terços dos votos no domingo. "O trabalho do prefeito das 4 mil obras continua", diz o mote de campanha do prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB) - que, pela pesquisa Ibope do dia 25, está com 73% da preferência dos eleitores. A segunda colocada, Gleisi Hoffman (PT), tem a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, mas, mesmo assim, não foi além dos 16%. A ajuda desse peso político não assusta Richa: "Sou muito bem tratado pelo governo federal. O presidente Lula não discrimina o prefeito por ser de outro partido. Apresento meus projetos e trago obras do PAC para cá. Ganhei duas vezes o prêmio do Ministério da Educação por ter a melhor educação do País", diz. Richa diz que abriu o governo dele à participação popular, em que "todos têm direito de dar palpite". Contabiliza pelo menos 235 audiências com o público desde que assumiu. "Ouço todo tipo de reivindicação, digo quando posso atender e quando não posso. O resultado está aí. O eleitor sabe que não está sendo enganado". Richa afirma que foi surpreendido pelo alto índice de aceitação. "Não tinha idéia de que era tão grande". "NUNCA SAÍ" Além do trabalho comunitário, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), adotou a tática de nunca desgrudar do eleitor: ''Em quase quatro anos, nunca foi preciso a prefeitura pagar uma passagem aérea ou uma diária de hotel para mim, porque nunca saí da cidade'', conta. "Em todo fim de semana vou para os bairros e faço mutirões para arrumar ruas, construir casas e atender a população". Ele está com 75 anos mas, apesar da idade, ajuda a levantar paredes e até a varrer ruas, ganhando com isso a simpatia do eleitor. De acordo com o Ibope do dia 19, está com 67% da preferência dos eleitores. Iris foi ministro da Agricultura e da Justiça, senador e governador. Mas sua identificação forte é mesmo com Goiânia. Nos anos 60 foi o vereador mais votado e prefeito de alta popularidade até ser cassado pelo governo militar. Ao readquirir os direitos políticos, elegeu-se governador, em 1992. No atual mandato, logo viu que o tema do meio ambiente tem grande apelo popular. Construiu 11 parques e está fazendo mais cinco. Plantou 1,5 milhão de árvores em Goiânia, o que deu à capital goiana o título de cidade mais verde do Brasil. Situação muito semelhante é a do prefeito de Vitória, João Coser (PT). Ele está com 69% da preferência do eleitorado, de acordo com o Ibope do dia 20. "Discuto todas as iniciativas orçamentárias com a população. Depois, convoco um congresso, que referenda tudo. Desse modo, todas as obras são aprovadas antes pelos eleitores", explica. Ele tem relação muito boa com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB) e, claro, com o presidente Lula, de seu partido. Obras do PAC é que não faltam em Vitória. "Quando cheguei aqui, 46% da população tinham esgoto. Daqui a dois anos vou ser o primeiro prefeito do País a ter conseguido levar o esgoto a 100% dos habitantes." Nelson Trad Filho (PMDB), prefeito de Campo Grande, acha que os 69% de preferência do eleitorado, anotados pelo Ibope do dia 19, são frutos de sua gestão "democrática, popular e inclusiva". Ele diz ter inventado o que considera a versão moderna do orçamento participativo, uma marca do PT. "Faço um orçamento comunitário, o Comunidade Viva. Sempre digo o que dá e o que não dá para fazer. Falo isso na cara da pessoa". Trad Filho conta que fez 610 obras, muitas delas em parceria com os governos do Estado e federal. "NÃO É BOBO" O prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho (PSB), diz que o eleitor está dando valor ao trabalho administrativo, o que fez a prefeitura passar da quase falência para um órgão investidor : "O eleitor não é bobo. Ele sabe quando está sendo enganado. Viu que não adianta ficar esperando promessas. Precisa ver como cada um está administrando o município". Coutinho afirma que pegou a prefeitura sem recursos, o que era uma tradição na cidade. "Acabei com isso. Em 2004, investi R$ 18 milhões. Em 2007, R$ 97 milhões. Em 2008, vão ser R$ 120 milhões. Isso dá uma enorme visibilidade ao administrador". Ele está com 71% no Ibope do dia 11. O sexto provável campeão de votos é o prefeito de Maceió, Cícero Almeida (PP), que tem 81% das preferências no Ibope do dia 17. Com tanta popularidade, tem o apoio de boa parte dos políticos alagoanos, do ex-presidente Fernando Collor (PTB), ao senador Renan Calheiros (PMDB). É adversário do governador Teotônio Vilela Filho (PSDB), mas tem a ajuda do ex-deputado João Lyra (PTB), que indicou a filha Lurdinha para vice em sua chapa. Cícero também busca a participação popular na escolha das obras e seu forte é a articulação das alianças. "Com a ambição pelo poder, ninguém tem limites. As coisas, na minha vida profissional, aconteceram naturalmente, por reconhecimento", diz ele. 