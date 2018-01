Campanha presidencial agora é precipitação, diz Alckmin

Perguntado se também seria candidato à Presidência em 2014, o governador ironizou. "Eu sou candidatíssimo a presidente do Santos Futebol Clube, Luis Álvaro que se cuide", disse, numa referência ao atual presidente do clube do litoral paulista.

Alckmin esteve em Sorocaba na companhia de quatro secretários estaduais para inaugurar laboratórios na Faculdade de Tecnologia (Fatec) local. Antes, o governador inaugurou uma unidade do Corpo de Bombeiros e fez o lançamento de uma indústria em Itapetininga.

A um prefeito da região, ele teria revelado incômodo com a largada antecipada de Aécio Neves na disputa presidencial, já que não teria havido uma conversa prévia no partido.