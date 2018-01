Campanha oficial de Alckmin começa em Florianópolis O candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, estará na quinta-feira em Santa Catarina - onde PSDB, PFL, PMDB e PPS estão coligados -, e dará a largada oficial de sua campanha. Ele será recebido por militantes dos quatro partidos no aeroporto de Florianópolis e seguirá em carreata para um evento político. A idéia da oposição é a de transformar a visita em ato de protesto contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Vamos bater forte, uma vez que o presidente Lula discriminou o Estado e prejudicou o agronegócio", afirmou o senador Leonel Pavan (PSDB), candidato a vice-governador na chapa de Luiz Henrique (PMDB), que disputará a reeleição. Luiz Henrique vai renunciar ao cargo de governador para se dedicar à campanha, que será oficialmente lançada durante a visita de Alckmin. Apesar do tom político, o PSDB ainda não distribuirá material de propaganda neste primeiro dia de campanha oficial. Do encontro com Alckmin participam os principais líderes dos quatro partidos. O presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), estará no mesmo palanque de Luiz Henrique, depois de anos de rivalidade com o PMDB no Estado. Nesse encontro, será formado por deputados, vereadores, prefeitos e lideranças comunitárias um esquema de mobilização que a coordenação geral da campanha pretende repetir em outros Estados. "São pessoas de campo, que vão atuar na campanha", disse Pavan. Na sexta-feira, Geraldo Alckmin estará em Barreiras, na Bahia, um município administrado pelo PSDB. Apesar de vinculado ao líder do partido na Câmara, Jutahy Júnior, adversário do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), o prefeito deve declarar apoio à candidatura à reeleição do governador Paulo Souto, que estará acompanhando Geraldo Alckmin. Em Minas Gerais, segundo colégio eleitoral do País, o comando da campanha de Alckmin montará uma agenda de viagens para os próximos 30 dias por cerca de 100 municípios.