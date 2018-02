Campanha na TV tentará reverter imagem da Casa Em meio a uma série de denúncias e escândalos, o Senado Federal lançou ontem a campanha "O Congresso faz parte da sua história", que será veiculada na TV Senado e emissoras públicas e busca valorizar o trabalho do Congresso Nacional junto à população. A secretária de Comunicação Social da Casa, Ana Lúcia Novelli, afirmou que o lançamento da campanha no momento em que o Senado é alvo de investigações é apenas "coincidência". "A campanha está sendo preparada há muito tempo. O mais bacana dela é fazer as pessoas olharem para o Congresso Nacional, sem olhar com crise ou sem crise, mas para o papel do Legislativo." Desde o começo do ano, o Senado viu sua imagem comprometida com a divulgação do excesso de diretorias, horas extras pagas a servidores durante o recesso parlamentar, a casa de R$ 5 milhões do ex-diretor Agaciel Maia, as cotas de passagens aéreas e a utilização de atos secretos para nomeações de apadrinhados. Ana Lúcia explica que a campanha foi idealizada desde março e usará recursos do próprio Senado. A campanha não contará com a participação de parlamentares.