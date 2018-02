Campanha eleitoral de Dilma tem dívida de R$ 27 milhões A campanha eleitoral de Dilma Rousseff para a Presidência da República ficou com uma dívida de R$ 27 milhões. Foram arrecadados R$ 149 milhões e gastos R$ 176 milhões. A informação é do PT, que entregará até o final do dia a prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje é o ultimo dia do prazo para a prestação de contas ao tribunal. O TSE deve julgar as contas da campanha até o dia 9 de dezembro para que Dilma possa ser diplomada no dia 17. De acordo com a legislação, o PT assumirá a dívida da campanha.