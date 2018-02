Campanha do PSB critica 'vampirismo' declarado por Aécio

"A gente não quer esse tipo de gente que suga. Que eles continuem sugando do PT e do PSDB", reagiu Pedro Valadares, um dos coordenadores da campanha de Campos.

Já Pedro Ivo, colega de coordenação da campanha de Valadares e ligado à vice da chapa, a ex-senadora Marina Silva, atacou a ausência de "compromisso social" no discurso do tucano. Para Ivo, Aécio demonstra que a lógica do "vampirismo eleitoral" de PT e PSDB é a mesma. "Isso é frase de quem não tem compromisso com o povo e com o País. Quem está sugando o Estado está sugando o povo brasileiro", afirmou.

Ontem, Aécio disse concordar com a estratégia dos futuros aliados. "Eu digo: façam isso mesmo. Suguem mais um pouquinho e depois venha para o nosso lado", declarou Aécio.