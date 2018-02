Campanha de Dilma está no rumo certo, diz Padilha

Padilha lembrou que a executiva do PMDB se reuniria hoje para confirmar a indicação do deputado Michel Temer como vice, "mostrando que estamos no rumo certo da campanha, mas sem comemoração". "Quem tá com a campanha no rumo certo e no tempo certo é a campanha da pré-candidata Dilma", completou.

Pela manhã, Padilha fez discurso na abertura da 13ª Marcha a Brasília Em Defesa dos Municípios. Ao saudar os integrantes da mesa, dirigiu-se a Eliene Brasileiro, presidente da Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará. "Estamos adorando ser comandados por mulheres", comentou Padilha.