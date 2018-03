Campanha de Dilma comemora resultado de pesquisas

"São dois institutos de pesquisa com credibilidade. Há uma discrepância muito grande e seguramente alguém está errado. Mas mesmo a pesquisa que menos nos favorece, do ponto de vista do resultado, é excelente para nós", disse ele, após participar de um debate sobre saneamento básico promovido pelo Instituto Trata Brasil, na capital paulista.

De acordo com Cardozo, um dos melhores indicadores das pesquisas é a votação espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Nesse tipo de levantamento, Dilma está na frente com 21% enquanto o tucano aparece com 16%, conforme a última pesquisa Datafolha.

"A votação espontânea é um indicador de crescimento futuro e Dilma está bem na frente de Serra. Temos também um porcentual dos que ainda votariam em Lula (4%) e uma parcela de pessoas que dizem que votariam no candidato do presidente, seja ele qual for, e que não estão computados como votos da Dilma", explicou.

Diante deste cenário, Cardozo afirmou ver com otimismo a evolução da candidatura da petista. Mas, de acordo com ele, os ataques dos adversários vão se intensificar. "Talvez por isso nossos adversários, que começaram com a política de não falar mal, agora se ocupam de falas muito ruins, ao meu ver, do ponto de vista do que é um bom debate eleitoral. Quando você parte para fazer acusações levianas e a desqualificação do outro, é porque você não tem argumentos políticos e quer fugir do verdadeiro debate pautado por políticas públicas e na comparação entre o que foi o governo tucano e o nosso."

Indio da Costa

Um dos exemplos citados por Cardozo foram as críticas do candidato a vice na chapa de Serra, Indio da Costa (DEM), que acusou o PT de ligação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Foram críticas absurdas e infundadas da parte do candidato a vice da outra chapa, depois endossadas, com espanto, pelo candidato à Presidência da República", disse ele, referindo-se a Serra.

"Situações desse tipo vão se repetir. Não vou dizer que será uma campanha tranquila e fácil. Pelo contrário, será uma campanha dura e não podemos menosprezar os adversários. Agora, que o clima está muito favorável a nós, está."