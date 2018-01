Campanha de Delúbio arrecada R$ 108.061,37 no 3º dia O site criado para o recebimento de doações para o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares pagar multa imposta na condenação do processo do mensalão registrou nesta sexta-feira, 24, a soma de R$ 108.061,37. O valor arrecadado no terceiro dia de criação do portal foi comemorado pelo petista em seu perfil do Twitter: "Nossa gratidão aos companheiros petistas e amigos".