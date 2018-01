Campanha de Calheiros teria recebido verba de acusadas

As doações foram feitas por duas empresas associadas ao consórcio vencedor da licitação para a construção de 20 comboios que serão usados no transporte de álcool em São Paulo, o ERT. A SS Administração e Serviços e a Rio Maguari Serviços e Transportes Rodoviários, do mesmo grupo, doaram dinheiro ao PMDB alagoano em maio de 2010, três meses antes da publicação do resultado da concorrência da Transpetro. O MPF de Araçatuba (SP), que denunciou a fraude na licitação, aponta desvios de R$ 21,9 milhões.

Os procuradores também acusam Sérgio Machado de improbidade administrativa. Segundo a denúncia, o executivo agiu "deliberadamente para frustrar a licitude" da concorrência. Em outubro, os procuradores pediram o bloqueio de seus bens e também o seu afastamento da subsidiária de logística da Petrobrás.

Ao todo, o processo aponta oito indícios de que a concorrência foi fraudada para favorecer o ERT, que, além da SS e da Rio Maguari, conta com a participação da também paraense Estre Petróleo, Gás e Energia. Entre as suspeitas que recaem sobre o contrato está a divulgação pública pela presidência da Transpetro do nome do vencedor antes da abertura do envelope com as propostas comerciais das empresas participantes da licitação. Também o consórcio teria manifestado interesse de arrendar uma área para a construção dos comboios da cooperativa Cooperhidro, em Araçatuba (SP), antes que a Transpetro anunciasse a abertura da licitação. Por isso, a cooperativa e a prefeitura de Araçatuba são incluídas no processo.

A SS Administração e Serviços doou R$ 150 mil ao diretório estadual do PMDB, do senador Renan Calheiros, em 2010, embora a sua área de atuação principal seja o Pará, onde funciona outra empresa do grupo, o Estaleiro Rio Maguari, localizado em Belém. À Receita Federal, a SS informa atuar também com fabricação e montagem de estruturas metálicas, e nas áreas de engenharia e transporte rodoviário. Nesse segmento, ela controla a Rio Maguari Serviços e Transportes Rodoviários, que doou mais R$ 250 mil ao PMDB alagoano em 2010.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a prestação de contas do partido no Estado, em 2010 foram arrecadados R$ 4,1 milhões junto a empresas e aliados. Desse volume, R$ 3,4 milhões foram repassados ao comitê do senador Renan Calheiros, o que corresponde a 82% das doações feitas ao partido. O diretório do partido em Alagoas alega que Calheiros foi o mais beneficiado porque, naquela eleição, era candidato majoritário, dependia da maioria dos votos no Estado para se eleger.

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consultas às doações daquele ano não permite rastrear a origem dos recursos repassados pelo partido ao comitê de reeleição de Renan Calheiros. Mas é possível constatar que as verbas partidárias representaram 63% de todo o volume arrecadado pelo senador, a principal contribuição ao volume de R$ 5,4 milhões gastos na campanha de Calheiros.

Os dados sobre as doações do grupo no site do TSE demonstram que, fora do Pará, a SS destinou recursos apenas para o PMDB de Alagoas. Na sua área de atuação comercial, no Pará, doou R$ 300 mil para a candidata do PT ao governo do estado, Ana Júlia de Vasconcelos. Enquanto o Estaleiro Rio Maguari financiou mais R$ 200 mil à candidata paraense, que não se elegeu. Nas eleições deste ano, as empresas não contribuíram nas campanhas de Alagoas, segundo dados ainda não consolidados do TSE. Mas, no Pará, três candidatos a cargos legislativos do PT e do PSB receberam, ao todo, R$ 50 mil do estaleiro Rio Maguari.