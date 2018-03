Campanha de Alckmin custará mais que de Mercadante O PSDB e o PT protocolaram na tarde de hoje, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), pedido de registro de seus candidatos à sucessão ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual de São Paulo. Os tucanos estipulam um gasto de R$ 58 milhões na campanha eleitoral de Geraldo Alckmin. O valor previsto pelo PT para a candidatura do senador Aloizio Mercadante é 20% menor: R$ 46 milhões.