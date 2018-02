Campanha de Aécio em MG reafirma apoio de aliados

Dentre as lideranças citadas no texto estão o deputado estadual, Arlen Santiago (PTB), o prefeito de Varginha (PTB), Antônio Silva, o deputado estadual e liderança do Sudoeste de Minas, Cássio Soares (PSD), o prefeito de Barbacena e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Antônio Andrada (PSDB), entre outros. O texto, cujo título é "Minas está com Aécio, confirmam lideranças políticas de todas as regiões do Estado", tem declarações a favor do tucano.

A nota foi enviada um dia após a divulgação de pesquisa Ibope na qual mostrou Aécio empatado tecnicamente com a presidente e candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, em Minas Gerais. Ele tem 34% das intenções de voto contra 31% da petista. Marina Silva, do PSB, aparece com 20%. Quando foi oficializada Marina como cabeça de chapa do PSB, frases como "Minas não vai trair Aécio Neves" foram citadas em alguns atos, embora Pimenta da Veiga, o candidato tucano ao governo de Minas, e os candidatos de sua aliança já estavam constantemente citando Aécio em seus discursos e campanhas.

Segundo o presidente do PSDB-MG, o deputado federal Marcus Pestana, na nota de hoje, o resultado da pesquisa demonstra um quadro favorável ao ex-governador, que deixou um legado de avanços para a população do Estado. "Aécio mudou a cara de Minas em seu governo e os mineiros não perderão a chance de reviver a liderança legada por Tancredo Neves e JK. É a vez de Minas, e Aécio crescerá ainda mais na intenção de votos dos mineiros", disse Pestana.

Já o presidente do PSDB de Belo Horizonte, deputado estadual João Leite, afirmou que a candidatura de Aécio crescerá no País à medida que ele apresentar suas propostas e o trabalho realizado em Minas como governador de 2003 a 2010. "Aécio enfrenta a visibilidade das duas candidatas adversárias e assim que as pessoas conhecerem melhor os resultados do seu trabalho em Minas verão que ele é o candidato mais bem preparado. O Brasil não pode abrir mão de Aécio. Com Aécio no governo, os investimentos sociais em Minas se multiplicaram e, por isso, ele é lembrado em todas as regiões do Estado", ressaltou, no comunicado.