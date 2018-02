Campanha da Dilma convoca militância para atos no sábado A campanha da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) preparou atos com a militância para este sábado, dia 9, em pelo menos 18 Estados. Dilma estará em São Paulo e participa, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato petista ao governo Alexandre Padilha, de uma caminhada em Osasco, na Grande São Paulo, às 11h.