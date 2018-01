Camiseta de Dilma é vendida em liquidação no congresso do PT

BRASÍLIA - Dilma Rousseff estava em liquidação na feira do 6.º Congresso do PT, que terminou neste sábado, em Brasília. A camiseta com a foto estilizada da ex-presidente com lentes grossas e o slogan “Coração Valente”, que marcou a campanha de 2014, era vendida por R$ 15, mas uma “baciada” com quatro unidades saía com desconto ainda maior, por R$ 50.

“É preço popular, para trabalhador”, justificava o ex-prefeito do Recife João Paulo Lins e Silva. Na mesma banca, porém, a inflação atingia o rosto sorridente do ex-presidente Lula. Enquanto Dilma estava em baixa, a camiseta de Lula valia o dobro: R$ 30. Outra, com fundo vermelho e a inscrição “Fora Temer”, também começou a ser vendida por R$ 30, mas encalhou e já era anunciada por R$ 15. Havia suspeitas de que o naufrágio nas vendas tivesse ocorrido por causa da estampa com a fisionomia de Temer.

As camisetas das “Diretas Já”, por sua vez, tiveram melhor sorte e saíram por R$ 30, sem qualquer desconto. Perto dali, na banca do assentamento Dom Tomás Balduíno, do MST, Miguel Lemos comemorava a venda de pé de moleque, doce de leite, geleias, cachaças e todos os tipos de pimenta. Mas a crise não afetou o negócio? “De jeito nenhum”, respondeu Lemos. “De todos os congressos do PT de que participei, esse foi o que mais vendi”, completou ele, enquanto dois dirigentes do PT discutiam como desbastar o socialismo no programa que servirá de diretriz para 2018. Não tiveram êxito.