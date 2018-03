Caminhoneiro reclama de prejuízo com preço de pedágio A decisão do governo paulista de suspender por um ano o aumento do valor do pedágio e passar a cobrar pelo eixo suspenso dos veículos de carga acirrou os ânimos dos caminhoneiros, que vão paralisar as atividades em todo País a partir da próxima segunda-feira, 1º. A afirmação é do presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro, Nélio Botelho, que classificou como "covarde" a medida anunciada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).