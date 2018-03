Caminhadas marcam início de campanha para Prefeitura em SP

A manhã deste domingo, 6, o primeiro dia oficial de campanha para as eleições municipais de São Paulo, foi marcada pelas caminhadas. O candidato do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, começou a maratona mais cedo. Às 9 horas, já estava na Avenida Comendador Santana, no Capão Redondo (Zona Sul), onde centrou especial atenção à falta de canalização de córregos na região. Um pouco mais tarde e do outro lado da cidade, na Zona Norte, a candidata do PPS, Soninha Francine, participou de caminhadas no Horto Florestal e no Parque da Juventude, a partir das 10 horas. Seu vice, o cineasta João Batista de Andrade, ficou nos bastidores gravando o making off do evento. Veja também: Calendário eleitoral Marta lidera disputa em SP com 38% dos votos, diz Datafolha Guia do eleitor esclarece as dúvidas sobre o pleito Candidatos podem fazer campanha de rua a partir de domingo Brasil terá cerca de 400 mil candidatos nas eleições municipais Paulo Maluf, do PP, visitou a feira livre na Rua Professor Assis Veloso, em São Miguel Paulista, a partir das 10 horas. Em seguida, ainda na Zona Leste, foi para o Aquário Jacu Pêssego, na Avenida Jacu Pêssego, em Itaquera - uma das obras que o candidato usa como baluarte de sua gestão como prefeito de São Paulo, em 1995. Depois do evento, deu por encerrada sua agenda de eventos oficiais neste domingo. Pouco depois do meio-dia, o atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato pelo DEM, participava do evento da Fórmula Truck, no Autódromo de Interlagos (Zona Sul). O evento faz parte da agenda oficial da Prefeitura da capital paulista. Já a ex-prefeita Marta Suplicy participou de missa campal do Padre Ticão neste domingo, a partir das 10 horas, na Festa das Nações, em Ermelino Matarazzo (Zona Leste). Pouco antes das 13 horas, a candidata do PT percorria o local do evento, que receberá ainda as visitas de Geraldo Alckmin e Gilberto Kassab. O candidato do PSOL, o deputado Ivan Valente, reuniu militantes na Avenida Paulista na manhã deste domingo para marcar o lançamento de sua candidatura. Valente fez a leitura de uma Carta Compromisso junto com os candidatos a vereador do partido. À noite, Alckmin e Kassab podem protagonizar um encontro na Festa das Nações. O atual prefeito participará de uma festa julina na região do Campo Belo, às 18 horas, e deve chegar à Festa das Nações por volta das 19h30. Pouco antes, às 18 horas, Alckmin deverá dar início a uma caminhada no mesmo local. Antes, porém, o candidato tucano tem participação prevista no lançamento da candidatura a vereador do correligionário Juscelino Gadelha (PSDB), na Praça Silvio Romero, no Tatuapé (Zona Leste). A candidata Soninha Francine ainda tem caminhada marcada para às 15 horas, no Parque Santo Dias (Zona Sul). Marta Suplicy, por sua vez, não possui compromissos oficiais previstos para o período da tarde deste domingo. Texto ampliado às 16h30