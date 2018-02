Camilo toma posse no AP e prega combate à corrupção Aos 39 anos de idade, Camilo Capiberibe (PSB) foi empossado no cargo de governador do Amapá no começo da madrugada de hoje. Ele é o governador mais jovem do país. A posse foi marcada para esse horário para que o político pudesse embarcar para Brasília a tempo de assistir a posse da presidente Dilma Rousseff (PT).