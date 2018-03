Camargo deixa superintendência de aeroportos paulistas

O órgão, que administra 30 aeroportos do Estado, informou ainda que o nome do novo superintendente ainda não está definido. Sílvio Volpe, ex-superintendente do Daesp, é cotado para ser o substituto de Camargo.

A saída de Camargo ocorre logo após a primeira visita do governador Geraldo Alckmin a Ribeirão Preto (SP), no último sábado. A prefeita da cidade, Dárcy Vera (DEM), é uma das mais ferrenhas críticas à administração do Daesp, em virtude dos vários problemas enfrentados pelo aeroporto do município, o Leite Lopes.

Além dos pedidos para que o aeroporto seja internacionalizado e ampliado, recentemente a pista do Leite Lopes foi fechada durante os dias de chuva até que o Daesp providenciasse a retirada de uma camada de borracha. Com isso, vários voos sofriam atrasos, já que a pista era fechada sempre que chovia, o que foi comum entre janeiro e fevereiro. A prefeita chegou a convocar uma entrevista coletiva e solicitar, formalmente, a transferência da administração do aeroporto para a Infraero.