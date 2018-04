Camargo Corrêa se diz 'perplexa' com operação da PF A Construtora Camargo Corrêa divulgou nota no fim da manhã de hoje sobre a operação da Polícia Federal denominada Castelo de Areia, que tem como alvo esquemas de suposta lavagem de dinheiro, fraude em licitações, formação de quadrilha e evasão de divisas envolvendo a empresa, além de apurar suposta contabilidade paralela para doações ilícitas a campanhas políticas. De acordo com a nota, a construtora "manifesta sua perplexidade diante dos fatos ocorridos hoje pela manhã, quando a sua sede em São Paulo foi invadida e isolada pela Polícia Federal, cumprindo mandado da Justiça. Até o momento a empresa não teve acesso ao teor do processo que autoriza essa ação".