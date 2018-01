Camargo Corrêa diz que denúncias são infundadas A construtora Camargo Corrêa afirmou hoje, em comunicado publicado na imprensa, que foi informada por meio do site do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo da solicitação de abertura de investigações envolvendo a empresa. Ontem, o MPF pediu a diferentes autoridades que sejam investigadas 14 obras da Camargo Corrêa que estariam envolvidas com pagamento de propina a políticos. Entre as obras, de acordo com o MPF, estão a Linha 4- Amarela do Metrô de São Paulo e o Rodoanel.