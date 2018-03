Câmara votará urgência para projeto de Código Florestal

O PV, o Psol, o PT e o PSB defenderam, na reunião, o adiamento da votação do requerimento de urgência e do projeto. Esses partidos devem usar mecanismos de obstrução na sessão na noite de hoje. Os ruralistas, que fizeram reunião pela manhã, contabilizaram 350 votos, ou seja, terão maioria para aprovar a urgência e o projeto da comissão especial, mais favorável ao agronegócio do que o último texto apresentado pelo relator, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), elaborado depois de negociações com o governo.

A aprovação da urgência requer mais votos do que a aprovação do projeto de lei. Para aprovar o requerimento de urgência, são necessários 257 votos favoráveis, maioria do total de deputados. O projeto de lei é aprovado com maioria simples, ou seja, a maioria dos deputados que estiverem presentes na sessão.

"Estou peitando o governo, porque a proposta apresentada é boa. É óbvio que também prometi que colocaria o projeto na pauta", disse o presidente da Câmara, Marco Maia, ao ser confrontado com a eventual disposição do governo de adiar a votação.