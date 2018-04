Câmara votará pedido de prorrogação da CPI do Grampo

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), coloca nesta terça em votação, no plenário, o requerimento que pede a prorrogação, por 30 dias, dos trabalhos da CPI da Escuta Telefônica (CPI do Grampo). A Comissão foi instalada em dezembro de 2007, inicialmente com prazo de 120 dias. Desde então, os trabalhos vêm sendo prorrogados e o prazo terminaria agora na quarta-feira (11). A votação do parecer final do relator Nelson Pelegrino (PT-BA) está prevista para esta terça. Temer afirmou que, com a prorrogação, a CPI deverá investigar novos documentos, encaminhados pela Polícia Federal, sobre o inquérito aberto para investigar suposto abuso do delegado Protógenes Queiroz na operação Satiagraha. Matéria publicada pela Revista Veja desta semana revela o conteúdo de material apreendido pela PF que provaria que o delegado grampeou e investigou diversas autoridades, que não seriam foco da operação Satiagraha. "Agora, fica muito incentivada a tese de que é preciso coibir essas investigações paralelas e propor o apenamento para os responsáveis", disse Temer. Ele também defendeu que seja votada uma legislação para limitar o uso de grampos. "Uma nova lei que discipline rigorosamente essa matéria, reproduzindo o que diz a Constituição, que protege o sigilo", completou.