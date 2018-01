Câmara vota texto original do Orçamento impositivo nesta noite

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), anunciou que a Câmara votará ainda na noite desta terça-feira, 13, o texto original da PEC do Orçamento impositivo, tal qual aprovado na comissão especial da Câmara na última semana.

Ao longo do dia, o governo e parlamentares tentaram chegar a um acordo de texto para ser levado à votação. O PT defendeu a vinculação de uma parcela do valor das emendas à Saúde. No entanto, os líderes decidiram evitar qualquer possibilidade de contestação dos trâmites regimentais que a matéria teve na Casa.

Não havia uma emenda apresentada na comissão especial que desse sustentação a uma alteração do texto em plenário, conforme prevê o regimento da Câmara. Dessa forma, os deputados optaram por votar o texto original e discutir qualquer modificação feita pelo Senado posteriormente.