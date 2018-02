Câmara vota quarta-feira exigência do diploma para jornalistas

O projeto que restabelece a obrigatoriedade do diploma de bacharéu para o exercício da profissão de jornalista será votado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, 28. O parecer do relator, deputado Maurício Rands (PT-PE), é favorável à constitucionalidade da matéria.

Rands alega que a PEC 386/09 não ofende as cláusulas invioláveis da Constituição: forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.

Em junho, o Supremo Tribunal Federal acabou com a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão com o entendimento de que a exigência feria a liberdade de expressão prevista na Constituição.

O deputado cita trecho do voto do ministro Marco Aurélio - o único do STF que decidiu pela manutenção do diploma. "O jornalista deve ter uma formação básica, que viabiliza e atividade profissional, que repercute na vida dos cidadãos em geral", disse o ministro. "Tendo o profissional um nível superior estará mais habilitado à prestação de serviços profícuos à sociedade brasileira".

O relatório de Maurício Rands ainda afirma que a obrigatoriedade do diploma não revoga o direito ao exercício da profissão dos jornalistas que tenham registro precário.