Câmara vota projeto que destina royalties para educação A Câmara dos Deputados começou a votar nesta quarta-feira o projeto de lei que destina os royalties do petróleo para a educação e para a saúde. A matéria já passou pela Casa, mas sofreu alterações no Senado e precisa ser mais uma vez analisada pela Câmara, antes de seguir para sanção presidencial. O deputado André Figueiredo (CE), líder do PDT na Câmara e relator do projeto, apresenta nesta tarde seu parecer aos demais deputados.