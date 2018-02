Câmara vota nesta 4ª adesão de Venezuela ao Mercosul

Deputados favoráveis à entrada da Venezuela no Mercosul têm em mãos declarações de apoios dos governadores das regiões Norte e Nordeste para ajudar a pressionar pela aprovação nesta na Comissão de Relações Exteriores, do protocolo de adesão assinado em Caracas em 4 de julho de 2006. As declarações de apoio foram recolhidas pela Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria. Dos 16 governadores consultados, apenas três (Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte) não se manifestaram sobre o tema. Os 13 governadores que se manifestaram foram a favor da entrada da Venezuela no Mercosul. Na semana passada, dirigentes da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria estiveram com os presidentes da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e interino do Senado, Tião Viana (PT-AC), para pedir pela aprovação do protocolo de adesão. Eles estavam acompanhados de empresários que mantém relações comerciais com a Venezuela. Depois da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o protocolo de adesão terá de ser votado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pelo plenário antes de seguir ao Senado.