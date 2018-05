Câmara vai pagar passagem para lobista depor contra Cunha

Brasília - O vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), autorizou nesta segunda-feira, 25, o pagamento de passagem aérea para o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e seu advogado se deslocarem do Rio para Brasília para prestar depoimento no processo por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Baiano é uma das testemunhas de acusação contra o peemedebista e será ouvido nesta terça, 26.

Na última semana, o presidente do conselho, José Carlos Araújo (PR-BA), havia anunciado que, se a Câmara se recusasse a custear a passagem, ele pagaria do próprio bolso. Alguns conselheiros se propuseram a fazer uma "vaquinha" para garantir a vinda de Baiano.

Nesta semana também está previsto o depoimento de João Augusto Henriques, ex-dirigente da BR Distribuidora. Por estar preso, Henriques será ouvido em Curitiba. O colegiado tem até meados de maio para concluir os trabalhos, seja aprovando ou arquivando o relatório do deputado Marcos Rogério (DEM-RO).

Documentos. Na sexta-feira, 22, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou ao conselho os documentos relativos às investigações contra o presidente da Câmara. Cunha é acusado de ter mentido à CPI da Petrobrás, no ano passado, ao negar que tivesse contas secretas no exterior.

Os documentos enviados ao colegiado fazem parte do conjunto de provas solicitado pelo relator como parte das investigações contra o peemedebista. Há aproximadamente duas semanas, o Banco Central encaminhou ao conselho documentos que atestam que as contas de Cunha na Suíça nunca foram declaradas às autoridades brasileiras. Entre os documentos solicitados por Rogério, ainda falta o compartilhamento de informações pedidas à Procuradoria-Geral da República.