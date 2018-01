Câmara trabalhará normalmente durante a Copa, promete Aldo O Presidente da Câmara, Aldo Rebelo, garantiu nesta segunda-feira que o Congresso trabalhará normalmente durante a Copa do Mundo para votar as medidas provisórias. Os projetos que chegam do Senado serão votados prioritariamente. A Casa realizará três sessões em dois dias para liberar a pauta trancada pelas MPs. Rebelo também ressaltou que o projeto de lei apresentado por ele não deve assustar a indústria do trigo. A idéia é obrigar que a farinha comercializada no País tenha pelo menos dez por cento de farinha de mandioca refinada. Ele acredita também que os importadores do produto é que temem perder espaço no mercado. Sobre o episódio da invasão ao Congresso na semana passada, o presidente afirmou que o fato está totalmente superado e que os responsáveis estão presos e serão julgados.